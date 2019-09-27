Полмиллиарда рублей потратил псковский регоператор на обновление оборудования
Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами вложил в переоборудование техники более пятисот миллионов рублей. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе ООО «Экопром».
В парке техники «Экопрома» сейчас 40 единиц, в скором времени поступят еще две машины.
- Более 40 миллионов рублей мы вложили в баки различной емкости и порядка 500 миллионов рублей – в технику и имущество, - рассказал директор компании Сергей Пайст и также заметил, что субподрядчики за этот год поменяли технику с боковой погрузкой на технику с задней погрузкой, так как она более эффективна.
Директор компании отмечает, что около ста закупленных в этом году контейнеров уже уничтожены и объяснил причины.
- Кто-то решает в контейнер положить бетонную плиту, и он сразу раскалывается. Бывают и возгорания, - рассказывает Сергей Пайст.
К примеру, на улице Инженерной в Пскове сгорел пластиковый контейнер объемом один кубометр. В большинстве случаев ломаются большие контейнеры, которые стоят в среднем 15 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU