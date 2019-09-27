Полмиллиарда рублей потратил псковский регоператор на обновление оборудования

СЕГОДНЯ 18:09 2019-09-27T18:09:10+03:00

Из 500 закупленных контейнеров 100 уже пришли в негодность. Фото: Светлана Пикалёва

Контейнеры часто портятся из-за неаккуратного обращения с ними

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Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами вложил в переоборудование техники более пятисот миллионов рублей. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе ООО «Экопром».

В парке техники «Экопрома» сейчас 40 единиц, в скором времени поступят еще две машины.

- Более 40 миллионов рублей мы вложили в баки различной емкости и порядка 500 миллионов рублей – в технику и имущество, - рассказал директор компании Сергей Пайст и также заметил, что субподрядчики за этот год поменяли технику с боковой погрузкой на технику с задней погрузкой, так как она более эффективна.

Директор компании отмечает, что около ста закупленных в этом году контейнеров уже уничтожены и объяснил причины.

- Кто-то решает в контейнер положить бетонную плиту, и он сразу раскалывается. Бывают и возгорания, - рассказывает Сергей Пайст.

К примеру, на улице Инженерной в Пскове сгорел пластиковый контейнер объемом один кубометр. В большинстве случаев ломаются большие контейнеры, которые стоят в среднем 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU