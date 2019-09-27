2019-09-27T18:09:10+03:00
Общество

Полмиллиарда рублей потратил псковский регоператор на обновление оборудования

Контейнеры часто портятся из-за неаккуратного обращения с ними
Максим Дмитриев
Поделиться:
Из 500 закупленных контейнеров 100 уже пришли в негодность.Из 500 закупленных контейнеров 100 уже пришли в негодность.Фото: Светлана Пикалёва
Изменить размер текста:

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами вложил в переоборудование техники более пятисот миллионов рублей. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе ООО «Экопром».

В парке техники «Экопрома» сейчас 40 единиц, в скором времени поступят еще две машины.

- Более 40 миллионов рублей мы вложили в баки различной емкости и порядка 500 миллионов рублей – в технику и имущество, - рассказал директор компании Сергей Пайст и также заметил, что субподрядчики за этот год поменяли технику с боковой погрузкой на технику с задней погрузкой, так как она более эффективна.

Директор компании отмечает, что около ста закупленных в этом году контейнеров уже уничтожены и объяснил причины.

- Кто-то решает в контейнер положить бетонную плиту, и он сразу раскалывается. Бывают и возгорания, - рассказывает Сергей Пайст.

К примеру, на улице Инженерной в Пскове сгорел пластиковый контейнер объемом один кубометр. В большинстве случаев ломаются большие контейнеры, которые стоят в среднем 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пскове победителей конкурса «Моя семейная история» наградили в трёх возрастных группах
Ульяна Михайлова назначила и.о. председателя Псковского облсовпрофа Андрея Хришкевича
Бригада псковских рабочих перекопала двор, но оставила автомобиль на «островке» асфальта
Мошенники дистанционно похитили с карты великолучанки более ста тысяч рублей
Из Санкт-Петербурга до Пскова предлагают запустить ночную «Ласточку»
На ремонт студенческих общежитий ПсковГУ дополнительно направили 3 миллиона рублей
Житель Тюменской области предстанет перед судом за 15 наркопреступлений в 6 городах Псковской области
Бюджет Пскова увеличился на 15 миллионов рублей
Полномочия Артура Гайдука в Псковской гордуме прекратили раньше срока
Михаил Ведерников: туристический сектор в Псковской области динамично растёт
Директор обанкротившегося предприятия в Великих Луках выплатит 7,5 миллионов рублей
Великолукский агрохолдинг увеличил производство свинины на 30%
Ассоциация юристов в Пскове проводит день бесплатной юридической помощи