82 гоночных экипажа сразились в самом центре Пскова

СЕГОДНЯ 09:17 2019-09-28T09:18:36+03:00

Трамплин, змейку и сложные виражи на Октябрьской площади преодолели участники. Фото: Дарья ХВАТКОВА

Финал Кубка по Ралли стартовал в Пскове 27 сентября

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В Пскове начался финал Кубка России по ралли, экипажи уже прошли первый суперспецучасток. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков» вечером 27 сентября на старт вышли 82 экипажа. На ралли «Псков ганзейский» приехали команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Тулы, Екатеринбурга, Уфы, Ижевска и других городов России, а также Белоруссии.

Не обошлось и без сбитых покрышек.Фото: Дарья ХВАТКОВА

Первым суперспецучасток «Кубка Княгини Ольги» прошел легендарный боевой автомобиль КАМАЗ-мастер, машина остановилась в самом центре Октябрьской площади на время всех заездов.

Первая категория автомобилей, прошедших участок – боевая классика – отечественные автомобили «пятерка», «копейка» и даже «запорожец». Далее начались гонки для более мощных машин: Mitsubishi, Subaru, Peugeot, Lada, Volkswagen. Ведущий отметил, что мощность двигателей автомобилей-участников от 1400 до 4000 кубических сантиметров.

Сначала экипажи покрасовались у рамки старта.Фото: Дарья ХВАТКОВА

Лучшее время на километровом участке показали Вячеслав Прохоров (Москва) и Кирилл Чапаев (Санкт-Петербург) – 52,5 секунды, скорость – 72 км/ч (Mitsubishi Lancer).

Псковичка Юлия Пащинская в паре с петербуржцем Михаилом Алексеевым заняла 22 позицию, псковский экипаж Максима Павлова и Сергея Пушкаря после первого участка на 52 месте.

Однако впереди еще 6 спецучастков, ралли «Псков ганзейский» продолжаются 28 и 29 сентября. Программу смотрите ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU