2019-09-28T10:02:11+03:00
Экономика

30 миллионов рублей стоила реконструкция коровника в Псковском районе

Модернизация здания увеличит производство молока на 5 процентов
Алиса Солнцева
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210 коров приведут в обновленный скотный двор 1 октября.210 коров приведут в обновленный скотный двор 1 октября.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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На сельхозпредприятии «Родина» Псковского района реконструировали скотный двор. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, на торжественном открытии 27 сентября присутствовал председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов.

Реконструкция коровника обошлась в 30 миллионов рублей. Необходимо было заменить стены, приобрести новое стойловое и доильное оборудование.

Скотный двор рассчитан на 210 коров, которых приведут в помещения 1 октября. Обновленное здание и оборудование увеличит производство молока на 5 процентов и продуктивность коров на 7,2 тысячи килограммов в год.

В хозяйстве «Родина» более тысячи голов крупного рогатого скота, из них 455 коров. К сентябрю произведено более 2 тысяч тонн молока, а это почти по 5 тысяч килограммов на одно животное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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