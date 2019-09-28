30 миллионов рублей стоила реконструкция коровника в Псковском районе

СЕГОДНЯ 10:02 2019-09-28T10:02:11+03:00

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На сельхозпредприятии «Родина» Псковского района реконструировали скотный двор. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, на торжественном открытии 27 сентября присутствовал председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов.

Реконструкция коровника обошлась в 30 миллионов рублей. Необходимо было заменить стены, приобрести новое стойловое и доильное оборудование.

Скотный двор рассчитан на 210 коров, которых приведут в помещения 1 октября. Обновленное здание и оборудование увеличит производство молока на 5 процентов и продуктивность коров на 7,2 тысячи килограммов в год.

В хозяйстве «Родина» более тысячи голов крупного рогатого скота, из них 455 коров. К сентябрю произведено более 2 тысяч тонн молока, а это почти по 5 тысяч килограммов на одно животное.

ИСТОЧНИК KP.RU