Во дворе на Октябрьском проспекте в Пскове снова горела постройка [ФОТО]
Во дворе на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Гагарина загорелось здание. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», пожар случился около 19 часов вечера 27 сентября, на место происшествия оперативно приехала пожарная машина.
Одноэтажная кирпичная постройка располагается во дворе домов № 33, 33Б, 35 по Октябрьскому проспекту и домов № 3, 5 по улице Гагарина.
Жители двора считают, что постройку пора снести.Фото: Елизавета Славятинская
С улицы пламени видно не было, валил дым. Спасатели быстро потушили очаг возгорания внутри здания.
Жители двора прозвали бесхозную разваливающуюся постройку «бомжатником»: в небольшом кирпичном одноэтажном здании давно заколочены дверь и окна, однако это не уберегает объект от пожаров.
На происшествие выехала одна машина, пожарные быстро справились с возгоранием.Фото: Елизавета Славятинская
- Лучше бы оно уже сгорело наконец, пока не угробило кого-нибудь! – выкрикивал очевидец происшествия.
Происшествие собрало немало очевидцев.Фото: Елизавета Славятинская
ИСТОЧНИК KP.RU