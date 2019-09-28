2019-09-28T11:29:58+03:00
Происшествия

Во дворе на Октябрьском проспекте в Пскове снова горела постройка [ФОТО]

Бесхозное полуразвалившееся здание горит не в первый раз
Алиса Солнцева
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Здание загорелось около 19 часов вечера.Здание загорелось около 19 часов вечера.Фото: Елизавета Славятинская
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Во дворе на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Гагарина загорелось здание. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», пожар случился около 19 часов вечера 27 сентября, на место происшествия оперативно приехала пожарная машина.

Одноэтажная кирпичная постройка располагается во дворе домов № 33, 33Б, 35 по Октябрьскому проспекту и домов № 3, 5 по улице Гагарина.

Жители двора считают, что постройку пора снести. Фото: Елизавета Славятинская

Жители двора считают, что постройку пора снести.Фото: Елизавета Славятинская

С улицы пламени видно не было, валил дым. Спасатели быстро потушили очаг возгорания внутри здания.

Жители двора прозвали бесхозную разваливающуюся постройку «бомжатником»: в небольшом кирпичном одноэтажном здании давно заколочены дверь и окна, однако это не уберегает объект от пожаров.

На происшествие выехала одна машина, пожарные быстро справились с возгоранием. Фото: Елизавета Славятинская

На происшествие выехала одна машина, пожарные быстро справились с возгоранием.Фото: Елизавета Славятинская

- Лучше бы оно уже сгорело наконец, пока не угробило кого-нибудь! – выкрикивал очевидец происшествия.

Происшествие собрало немало очевидцев. Фото: Елизавета Славятинская

Происшествие собрало немало очевидцев.Фото: Елизавета Славятинская

ИСТОЧНИК KP.RU

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