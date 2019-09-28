Смертельное ДТП случилось на пешеходном переходе в Псковском районе
Пожилая псковичка погибла на месте аварии
Фото: pixabay.com. Погибла 71-летняя женщина.
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На трассе Псков – Изборск между населенными пунктами Неелово и Моглино автомобиль сбил пешехода. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, трагедия произошла около 19:30 часов 27 сентября.
71-летняя женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, в этот момент ее сбил автомобиль «Тойота».
Как отмечают очевидцы в соцсетях, после полуночи на месте еще работала оперативная группа, а труп пострадавшей лежал на дороге.
Правоохранительные органы расследуют обстоятельства происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU