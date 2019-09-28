2019-09-28T15:01:00+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП случилось на пешеходном переходе в Псковском районе

Пожилая псковичка погибла на месте аварии
Максим Дмитриев
Поделиться:
Фото: pixabay.com. Погибла 71-летняя женщина.Фото: pixabay.com. Погибла 71-летняя женщина.
Изменить размер текста:

На трассе ПсковИзборск между населенными пунктами Неелово и Моглино автомобиль сбил пешехода. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, трагедия произошла около 19:30 часов 27 сентября.

71-летняя женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, в этот момент ее сбил автомобиль «Тойота».

Как отмечают очевидцы в соцсетях, после полуночи на месте еще работала оперативная группа, а труп пострадавшей лежал на дороге.

Правоохранительные органы расследуют обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во дворе на Октябрьском проспекте в Пскове снова горела постройка [ФОТО]
30 миллионов рублей стоила реконструкция коровника в Псковском районе
64 гоночных экипажа сразились в самом центре Пскова
Полмиллиарда рублей потратил псковский регоператор на обновление оборудования
В Пскове победителей конкурса «Моя семейная история» наградили в трёх возрастных группах
Ульяна Михайлова назначила и.о. председателя Псковского облсовпрофа Андрея Хришкевича
Бригада псковских рабочих перекопала двор, но оставила автомобиль на «островке» асфальта
Мошенники дистанционно похитили с карты великолучанки более ста тысяч рублей
Из Санкт-Петербурга до Пскова предлагают запустить ночную «Ласточку»
На ремонт студенческих общежитий ПсковГУ дополнительно направили 3 миллиона рублей
Житель Тюменской области предстанет перед судом за 15 наркопреступлений в 6 городах Псковской области
Бюджет Пскова увеличился на 15 миллионов рублей
Полномочия Артура Гайдука в Псковской гордуме прекратили раньше срока
Михаил Ведерников: туристический сектор в Псковской области динамично растёт
Директор обанкротившегося предприятия в Великих Луках выплатит 7,5 миллионов рублей
Великолукский агрохолдинг увеличил производство свинины на 30%
Ассоциация юристов в Пскове проводит день бесплатной юридической помощи