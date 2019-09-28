Смертельное ДТП случилось на пешеходном переходе в Псковском районе

СЕГОДНЯ 13:40 2019-09-28T15:01:00+03:00

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На трассе Псков – Изборск между населенными пунктами Неелово и Моглино автомобиль сбил пешехода. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, трагедия произошла около 19:30 часов 27 сентября.

71-летняя женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, в этот момент ее сбил автомобиль «Тойота».

Как отмечают очевидцы в соцсетях, после полуночи на месте еще работала оперативная группа, а труп пострадавшей лежал на дороге.

Правоохранительные органы расследуют обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU