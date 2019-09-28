413 котельных отремонтировали в Псковской области к отопительному сезону

СЕГОДНЯ 16:05 2019-09-28T16:05:25+03:00

Жилищный фонд готов к отопительному сезону на все 100 процентов! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Почти 1900 километров сетей и более 400 котельных отремонтировали в Псковской области к началу отопительного сезона. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, 27 сентября состоялось заседание комиссии по подготовке к проведению отопительного сезона, где председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов озвучил степень готовности региона.

В 2019 году отремонтировали 413 котельных и подготовили 668 километров теплосетей, 811 километров водопроводных и 370 километров канализационных сетей.

К моменту подачи отопления регион готов к сезону на 93 процента, что на один процент больше, чем в прошлом году. При этом жилищный фонд готов на 100 процентов, котельные – на 87, теплосети – на 95, водопровод – на 84. Сергей Грахов заверил, что в полную готовность инфраструктуру приведут к 1 ноября.

Почти все псковские предприятия уже получили паспорта готовности к отопительному сезону: из 4 854 прошли проверки 4 833 организации.

ИСТОЧНИК KP.RU