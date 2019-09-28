День открытых дверей Центробанка в Пскове посетили около 300 человек

СЕГОДНЯ 19:42 2019-09-28T20:14:31+03:00

Участники увидели то, что обычно спрятано от посторонних глаз

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В Псковском отделении Центрального банка России 28 сентября прошел День открытых дверей.

На входе в здание псковичей встречала инкассаторская машина, передаёт корреспондент "Комсомольской правды-Псков". Все желающие могли посмотреть как она устроена, примерить защиту инкассаторов - каску и бронежилет.

В течение дня банк посетили около 300 человек. Посетители прошли по тем помещениям банка, куда обычно невозможно попасть.

В этот день банк открыл свои двери в музей истории финансового дела.Фото: Алёна Комарова

Сотрудники банка провели для них экскурсию в "музее" банка: показали рабочие места управляющего земским банком, бухгалтера. Экспозиция дала представление о том, каким инвентарем пользовались банковские служащие в начале 20-го века: старинный сейф с несколькими степенями защиты, счеты, печати, старые степлеры, дыроколы, телефоны, счетные машинки и другие подлинные предметы из настоящего банка. Экскурсанты познакомились с архитектурными особенностями псковских банков начала прошлого века, узнали о том, как складывались отношения псковичей со старыми кредитными организациями, как работала финансовая система в период революции 1917 года и в Великую Отечественную войну.

Дети с удовольствием пробовали себя в роли сотрудников банка.Фото: Алёна Комарова

Посетителям также рассказали, как защитить себя и свои банковские карты от мошенников.

В завершении все желающие могли познакомиться с тем, как в отделении Центробанка пересчитывают купюры и монеты, как сортируют деньги, выявляют фальшивые и ветхие купюры, как упаковывают. Кассир банка показала, как строится ее работа и на какой технике приходится работать. В это время дети могли участвовать в специальной банковской викторине. Эксперт банка показал под микроскопом, как выглядит скрытая защита российских купюр и как могут выглядеть фальшивки.

Как рассказал пресс-секретарь Псковского отделения Центрального банка Андрей Федоров, самым маленьким посетителем акции стал двухмесячный малыш. День открытых дверей в банке также посетили люди с ограниченными возможностями.

ИСТОЧНИК KP.RU