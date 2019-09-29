2019-09-29T09:18:45+03:00
Общество

Бесплатные экскурсии для пенсионеров пройдут в Псковском музее 1 октября

1 октября – Международный день пожилых людей
Алиса Солнцева
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Музей приглашает псковичей на экспозиции в главном здании.Музей приглашает псковичей на экспозиции в главном здании.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Международный день пожилых людей Псковский музей бесплатно покажет экспозиции, а также организует экскурсии. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в Музее-заповеднике, 1 октября для пенсионеров установят свободный вход на все объекты музейного показа в главном здании, а также проведут организованные экскурсии.

В 12:00 начнется бесплатная экскурсия для сборных групп по экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова».

В 14:00 - бесплатная экскурсия для сборных групп по экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны».

Для остальных категорий граждан, подчеркивают в музее, вход по билетам, экскурсия бесплатна.

КОНКРЕТНО

Вход в музей для пенсионеров 1 октября свободный.

Экскурсии организованы в 12:00 и 14:00.

Место: главное здание Псковского музея (г. Псков, ул. Некрасова, 7).

ИСТОЧНИК KP.RU

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