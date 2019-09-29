Бесплатные экскурсии для пенсионеров пройдут в Псковском музее 1 октября
В Международный день пожилых людей Псковский музей бесплатно покажет экспозиции, а также организует экскурсии. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в Музее-заповеднике, 1 октября для пенсионеров установят свободный вход на все объекты музейного показа в главном здании, а также проведут организованные экскурсии.
В 12:00 начнется бесплатная экскурсия для сборных групп по экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова».
В 14:00 - бесплатная экскурсия для сборных групп по экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны».
Для остальных категорий граждан, подчеркивают в музее, вход по билетам, экскурсия бесплатна.
КОНКРЕТНО
Вход в музей для пенсионеров 1 октября свободный.
Экскурсии организованы в 12:00 и 14:00.
Место: главное здание Псковского музея (г. Псков, ул. Некрасова, 7).
ИСТОЧНИК KP.RU