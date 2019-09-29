В Великих Луках обнаружили фальшивые деньги

СЕГОДНЯ 11:44 2019-09-29T11:44:14+03:00

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В одном из великолукских банков обнаружили поддельную пятитысячную купюру. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, в одно из финансовых учреждения города в выручке из местного магазина поступила банкнота с признаком подделки. Правоохранительные органы проводят проверку.

Полиция рекомендует работникам магазинов и банков тщательнее проверять денежные знаки и использовать специальное оборудование.

КСТАТИ

Вчера, 28 сентября, в Пскове и Великих Луках прошел День открытых дверей Центрального банка России, где посетители познакомились с тем, как в отделении Центробанка пересчитывают купюры и монеты, как сортируют деньги, выявляют фальшивые и ветхие купюры, как упаковывают.

Сотрудник банка предложил отличить настоящую купюру от поддельной, посмотрев на них под микроскопом.

ИСТОЧНИК KP.RU