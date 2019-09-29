2019-09-29T12:33:38+03:00
Звезды

Легендарная кантата «Кармина Бурана» откроет 76-ой сезон Псковской филармонии

В Псковской областной филармонии произведение звучало лишь однажды
Алиса Солнцева
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Фото: tkd-pskov.ru. Долгожданное открытие нового филармонического сезона состоится 5 октября.Фото: tkd-pskov.ru. Долгожданное открытие нового филармонического сезона состоится 5 октября.
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Сложным и мощным произведением откроется новый филармонический сезон в Пскове. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков» из афиши Псковской областной филармонии, 76-ой сезон откроется 5 октября грандиозной кантатой Карла Орфа «Кармина Бурана».

Николай Хондзинский, главный дирижер и художественный руководитель Симфонического оркестра Псковской области, отмечал, что это сочинение является редким для исполнения и только один раз исполнялось в стенах псковской филармонии. «Кармина Бурана» требует от музыкантов больших сил и таланта.

Легендарная кантата «Кармина Бурана» 1937 года – самое знаменитое сочинение немецкого композитора Карла Орфа. Произведение Орфа основано на двадцати четырёх стихотворениях из сборника средневековой поэзии «Carmina Burana» или «Песни Бойерна». В них звучат мысли о непостоянстве удачи и богатства, быстротечности жизни, удовольствии от ее радостей. Но что бы не происходило в жизни человека, он лишь игрушка в руках капризной судьбы, воплощенной во вращающемся колесе фортуны.

Псковский симфонический оркестр исполнит кантату вместе с хором Санкт-Петербургского государственного университета.

КОНКРЕТНО

Открытие сезона состоится 5 октября в 19:00 в БКЗ Псковской областной филармонии (ул. Некрасова, 24).

КСТАТИ

Чего ждать от 76-го филармонического сезона рассказалb директор учреждения и худрук оркестра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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