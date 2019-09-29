Псковские машиностроители сегодня отмечают профессиональный праздник

СЕГОДНЯ 16:07 2019-09-29T16:08:00+03:00

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В последнее воскресенье сентября в России празднуют День машиностроителя. Псковских специалистов поздравил глава региона. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Треть всей промышленной продукции региона выпускает отрасль машиностроения. Михаил Ведерников назвал эту область одной из системообразующих в Псковской области.

- С 2015 года наши промышленники показывают темп роста в 3 раза выше среднероссийского. Министерство промышленности неоднократно отмечало успехи нашего электротехнического кластера, ОЭЗ «Моглино» поддерживают на уровне Правительства, Псковский электромашиностроительный завод также удерживает хорошую динамику, - отмечает губернатор Псковской области.

Михаил Ведерников заверил, что администрация области будет и дальше делать все возможное для развитие этой сферы экономики.

- Искренне желаю всем сотрудникам и ветеранам отрасли крепкого здоровья, благополучия, новых трудовых успехов и достижений! – заканчивает свой поздравительный адрес губернатор Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU