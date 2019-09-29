Росгвардейцы задержали в Пскове воровку продуктов

СЕГОДНЯ 16:55 2019-09-29T16:55:58+03:00

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Сотрудники Росгвардии задержали женщину, укравшую продукты в магазине. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в управлении Росгвардии по Псковской области, 28 сентября около 15:40 экипаж группы задержания получил вызов из магазина на улице Труда в Пскове.

Сотрудники вневедомственной охраны выехали на место происшествия и задержали 33-летнюю псковичку, которая украла с витрины продукты питания и попыталась скрыться. Такая покупка стоила бы преступнице более 700 рублей.

Далее делом о краже займутся полицейские. Сотрудники Росгвардии передали подозреваемую в правоохранительные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU