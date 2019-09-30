2019-09-30T10:18:17+03:00
Происшествия

В Опочецком районе сожгли 358 кустов дикорастущей конопли

Истребить растения помогли воспитанники военно-патриотического клуба
Анна БЫСТРОВА
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Полицейские Псковской области обнаружили конопляную поляну.Полицейские Псковской области обнаружили конопляную поляну.
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В Опочецком районе Псковской области сотрудники правоохранительных органов сожгли 358 кустов дикорастущей конопли. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, растения обнаружили в рамках операции «Мак-2019».

Служащие опочецкой полиции 27 сентября обнаружили два участка конопли. Чтобы истребить запрещённые растения, сотрудники правоохранительных органов прибегли к помощи добровольцев из военно-патриотического клуба «Беркут», а также районного специалиста по работе с детьми и молодёжью. Общими силами активисты выкорчевали и сожгли дикорастущую коноплю.

Растения выкорчевали и сожгли.

Растения выкорчевали и сожгли.

КСТАТИ

В начале сентября в Опочецком районе уже уничтожали дикорастущие кусты конопли. Полицейские и их помощники истребили 33 растения. Ранее конопляное поле обнаружили в Бежаницком районе. Следователи предположили, что растения культивировали два великолучанина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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