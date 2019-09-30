Великолукскому автомобилисту грозит два года тюрьмы за ДТП, из-за которого его сожительница получила многочисленные травмы

СЕГОДНЯ 11:21 2019-09-30T11:21:45+03:00

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Автомобилисту из города Великие Луки грозит два года тюрьмы за дорожно-транспортное происшествие, в результате которого его сожительница получила многочисленные травмы. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Великолукского района, авария произошла 31 марта 2019 года.

По версии следствия, 44-летний водитель иномарки «Додж» и его подруга ехали в сторону районного центра по трассе «Балтия». Однако вблизи деревни Торчилово автомобилист почувствовал усталость и задремал за рулём. Это привело к тому, что иномарка вылетела на встречную полосу, а затем съехала в кювет. После этого транспорт столкнулся со стойкой дорожного знака.

В результате аварии сожительница автомобилиста получила многочисленные переломы позвонков, а также сотрясение головного мозга. По словам медиков, здоровью потерпевшей причинён тяжкий вред.

За неосторожность на дороге водителю иномарки грозит уголовное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU