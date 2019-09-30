Школьники из Иваново, Марий Эл и Севастополя пройдут культурно-просветительским маршрутом по Псковской области

СЕГОДНЯ 16:19 2019-09-30T16:19:35+03:00

В первый день гости из других регионов осмотрели достопримечательности областного центра. Фото: Дарья ХВАТКОВА

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Школьники из Иваново, Марий Эл и Севастополя проследуют по Псковской области культурно-просветительским маршрутом «Духовные истоки». Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации региона, в мероприятии поучаствуют около 124 юных жителей России.

В первый день экскурсанты осмотрят главные достопримечательности областного центра, а затем посетят Псковский театр драмы, в котором их ждёт интерактивная программа и спектакль по произведению А.С. Пушкина.

1 октября гостей ждёт поездка в Пушкинские Горы, визит в Святогорский монастырь и прогулка по территории усадеб. Там школьников ждут старинные игры и знакомство с работой настоящей мельницы.

Завершит маршрут знакомства с «Духовными истоками» региона экскурсия по Псково-Печерскому монастырю и Старому Изборску.

ИСТОЧНИК KP.RU