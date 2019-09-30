2019-09-30T16:39:16+03:00
Общество

Пенсионерка из Гдовского района почти неделю выживала в лесу, питаясь ягодами

Женщина заблудилась в чаще, когда отправилась за грибами
Егор ТИМОФЕЕВ
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Пенсионерка увлеклась собирательством и не заметила, как заблудилась.Пенсионерка увлеклась собирательством и не заметила, как заблудилась.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Заблудившаяся пенсионерка из Гдовского района Псковской области почти неделю выживала в лесу, питаясь ягодами. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 83-летняя женщина отправилась в лес близ деревни Сельцы за грибами 23 сентября.

После того, как пенсионерка не вернулась домой под вечер, её близкие обратились в полицию. В ответ на заявление правоохранительные органы начали поиск пропавшей. На помощь пришли участники гдовского поисково-спасательного отряда. Они подключились к осмотру леса 25 сентября.

Обнаружить пожилую женщину сотрудникам полиции удалось лишь 28 сентября. Когда пенсионерку заметили в лесной чаще, её состояние было удовлетворительным. Заблудившаяся рассказала, что питалась в лесу всем, что находила.

В настоящее время врачи осмотрели пострадавшую. По их словам, здоровью пенсионерки ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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