Пенсионерка из Гдовского района почти неделю выживала в лесу, питаясь ягодами
Заблудившаяся пенсионерка из Гдовского района Псковской области почти неделю выживала в лесу, питаясь ягодами. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 83-летняя женщина отправилась в лес близ деревни Сельцы за грибами 23 сентября.
После того, как пенсионерка не вернулась домой под вечер, её близкие обратились в полицию. В ответ на заявление правоохранительные органы начали поиск пропавшей. На помощь пришли участники гдовского поисково-спасательного отряда. Они подключились к осмотру леса 25 сентября.
Обнаружить пожилую женщину сотрудникам полиции удалось лишь 28 сентября. Когда пенсионерку заметили в лесной чаще, её состояние было удовлетворительным. Заблудившаяся рассказала, что питалась в лесу всем, что находила.
В настоящее время врачи осмотрели пострадавшую. По их словам, здоровью пенсионерки ничего не угрожает.
ИСТОЧНИК KP.RU