2019-09-30T17:12:24+03:00
Происшествия

Житель Локнянского района отправится в тюрьму за хранение тротиловых шашек в своём сарае

Мужчина обнаружил опасные предметы на границе села
Анна БЫСТРОВА
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Мужчина подобрал взрывоопасные предметы и спрятал их на своём участке.Мужчина подобрал взрывоопасные предметы и спрятал их на своём участке.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Житель Локнянского района отправится в тюрьму за незаконное хранение двух тротиловых шашек. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Локнянского района, суд признал виновным в этом преступлении 32-летнего мужчину.

По версии следствия, ранее судимый местный житель прогуливался по окраине одной из деревень района. Он приметил на границе жилых построек и леса свежевырытый противопожарный ров. Внутри правонарушитель обнаружил пару тротиловых шашек. Мужчина подобрал находку и спрятал её в сарае на своем участке.

Полицейские обнаружили запрещённые предметы. Эксперты установили, что обе шашки не испортились от времени и действительно были пригодны для взрывов.

В связи с этим суд назначил мужчине 1 год и 9 месяцев тюрьмы, а также потребовал выплатить штраф в 5 тысяч рублей. Виновный решил не оспаривать приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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