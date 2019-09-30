В колонию строгого режима отправится житель Гдовского района, зарезавший собутыльника

СЕГОДНЯ 17:34 2019-09-30T17:34:47+03:00

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В исправительную колонию строгого режима отправится житель Гдовского района, зарезавший собутыльника. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Гдовского района, ведомство поддержало гособвинение по делу в отношении 34-летнего мужчины.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось выяснить, что приятели совместно распивали спиртное с 15 часов дня 20 марта вплоть до 16 часов 21 марта. Количества выпитого алкоголя хватило для того, чтобы знакомые вступили в словесную перепалку. Когда никому из спорщиков не удалось доказать свою правоту, в ход пошли кулаки. Один из собутыльников упал на землю. В это время его «приятель» достал складной нож и дважды ударил им в шею знакомого.

Мужчина погиб на месте.

Суд посчитал, что виновный умышленно убил человека, и назначил агрессивному жителю Гдовского района 8 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU