2019-09-30T18:20:12+03:00
Происшествия

Житель Гдовского района нашел винтовку в мусорке

Почти 30 лет мужчина хранил оружие, пока к нему не пришла полиция
Алиса Солнцева
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Поговаривают, что в те годы запросто можно было найти винтовку, заглянув в мусорный бак.Поговаривают, что в те годы запросто можно было найти винтовку, заглянув в мусорный бак.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Суд назначил жителю Гдовского района 6 месяцев ограничения свободы за незаконное хранение оружия. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в прокуратуре Гдовского района, суд установил, что в 1990 году мужчина нашел в мусорке винтовку и оставил оружие себе.

По российскому законодательству, такая ситуация расценивается как незаконное приобретение оружия. Таким образом, мужчину судили по части 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации за незаконное хранение огнестрельного оружия.

24 июля 2019 года в доме, на участке и в автомобиле подозреваемого провели обыск, в результате которого местный житель выдал сотрудникам правоохранительных органов винтовку, которая оказалась пригодна к стрельбе.

Преступнику по приговору суда ограничили свободу на 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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