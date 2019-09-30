2019-09-30T18:23:52+03:00
Общество

В ПсковГУ трансформировали академическую структуру: 11 факультетов заменили 6 институтами

Изменения презентовал учёный совет вуза
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
Вместо медицинского факультета студенты будут учиться в Институте медицины и экспериментальной биологии.Вместо медицинского факультета студенты будут учиться в Институте медицины и экспериментальной биологии.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Псковском государственном университете трансформировали академическую структуру. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе учебного заведения, учёный совет вуза презентовал новшества на встрече со студенческим активом 27 сентября.

Основная цель перемен — концентрация ресурсов и оптимизация организации учебного заведения. По словам членов учёного совета, изменённая структура откроет для студентов новые возможности сотрудничества с заграничными университетами и взаимодействия с работодателями.

После преобразований в ПсковГУ вместо 11 факультетов появятся 6 институтов. При этом содержание учебных планов и количество пар не изменится. Все преподаватели продолжат вести свои предметы, заверили в вузе.

Кроме того, в дипломах выпускников, как и прежде, будет значиться «Псковский государственный университет». Следом за этой надписью поместят название направления подготовки, на которое поступал студент.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Псковское образование»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Гдовского района нашел винтовку в мусорке
В колонию строгого режима отправится житель Гдовского района, зарезавший собутыльника
Житель Локнянского района отправится в тюрьму за хранение тротиловых шашек в своём сарае
Пенсионерка из Гдовского района почти неделю выживала в лесу, питаясь ягодами
Псковичи задолжали компании «Экопром» за вывоз мусора более 100 миллионов рублей
Школьники из Иваново, Марий Эл и Севастополя пройдут культурно-просветительским маршрутом по Псковской области
В октябре в Псковской области прогнозируют температуру выше нормы
240 миллионов рублей вложит инвестор в производство посуды из дерева в Псковской области
Ночью в Опочке обокрали прохожего
Весной 2020 года в Невеле заработают три газовых котельных
День открытых дверей пройдет в приюте «Лесопилка» 5 октября в Пскове
Великолукскому автомобилисту грозит два года тюрьмы за ДТП, из-за которого его сожительница получила многочисленные травмы
В Опочецком районе сожгли 358 кустов дикорастущей конопли
Псковичка набрала кредитов на пять миллионов рублей и сядет в тюрьму на пять лет
Росгвардейцы задержали в Пскове воровку продуктов
Псковские машиностроители сегодня отмечают профессиональный праздник
Легендарная кантата «Кармина Бурана» откроет 76-ой сезон Псковской филармонии
В Великих Луках обнаружили фальшивые деньги
Бесплатные экскурсии для пенсионеров пройдут в Псковском музее 1 октября