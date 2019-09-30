В ПсковГУ трансформировали академическую структуру: 11 факультетов заменили 6 институтами

СЕГОДНЯ 18:23 2019-09-30T18:23:52+03:00

Вместо медицинского факультета студенты будут учиться в Институте медицины и экспериментальной биологии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Псковском государственном университете трансформировали академическую структуру. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе учебного заведения, учёный совет вуза презентовал новшества на встрече со студенческим активом 27 сентября.

Основная цель перемен — концентрация ресурсов и оптимизация организации учебного заведения. По словам членов учёного совета, изменённая структура откроет для студентов новые возможности сотрудничества с заграничными университетами и взаимодействия с работодателями.

После преобразований в ПсковГУ вместо 11 факультетов появятся 6 институтов. При этом содержание учебных планов и количество пар не изменится. Все преподаватели продолжат вести свои предметы, заверили в вузе.

Кроме того, в дипломах выпускников, как и прежде, будет значиться «Псковский государственный университет». Следом за этой надписью поместят название направления подготовки, на которое поступал студент.

ИСТОЧНИК KP.RU