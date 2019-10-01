Губернатор Псковской области: продолжительность жизни в регионе перешагнула за 70 лет

СЕГОДНЯ 10:15 2019-10-01T10:16:59+03:00

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Губернатор Псковской области заявил о том, что средняя продолжительность жизни в регионе перешагнула за 70 лет. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, это обстоятельство глава региона подчеркнул во время поздравления людей старшего поколения с Международным днём пожилого человека.

По мнению Михаила Ведерникова порог старости отодвигается благодаря тому, что медицина в регионе становится более качественной, а пенсионеры имеют возможность участвовать в политической и экономической жизни региона. Пожилые люди могут учиться по своей специальности или переквалифицироваться (ПОДРОБНЕЕ).

- У Администрации Псковской области работа с пожилыми людьми — одно из приоритетных направлений деятельности. Мы делаем всё возможное, чтобы окружить их заботой и вниманием, - подытожил губернатор региона и пожелал людям старшего поколения домашнего уюта, позитивного настроя и долголетия.

ИСТОЧНИК KP.RU