В Пскове на Ипподромной сбили пешехода

СЕГОДНЯ 10:29 2019-10-01T10:29:49+03:00

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В Пскове на улице Ипподромной автомобиль сбил пешехода. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, ДТП случилось 30 сентября около 19:20 на нерегулируемом пешеходном переходе у дома № 125 на улице Ипподромной.

30-летний водитель машины ВАЗ-21120 сбил 59-летнего пешехода.

Предварительно у пострадавшего диагностировали перелом ноги, мужчина находится в больнице. Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

В последнее время участились аварии на нерегулируемых пешеходных переходах, в том числе смертельных ДТП. На выходных в Псковском районе водитель иномарки сбил пожилую женщину.

Для повышения безопасности на дорогах в Пскове ликвидируют некоторые нерегулируемые пешеходные переходы (на Октябрьском проспекте, на Рижском проспекте).

ИСТОЧНИК KP.RU