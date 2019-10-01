2019-10-01T11:05:52+03:00
Общество

Псков посетили школьники по обмену из Нойса

30 сентября гости побывали в Псковской городской думе
Алиса Солнцева
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Фото: pskovgorod.ru. В официальной делегации из Нойса приехал 21 школьник.Фото: pskovgorod.ru. В официальной делегации из Нойса приехал 21 школьник.
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В рамках обмена с Гуманитарным лицеем Псков посетила делегация школьников из немецкого города Нойса. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе городской администрации, 30 сентября учащиеся из Нойса побывали в Псковской городской думе.

- Очень много исторических памятников, красивых парков, великолепный Кремль, - поделились впечатлениями о Пскове немецкие школьники. Также город впечатлил гостей своей богатой историей, красотой, зеленью. В России школьники полакомились борщом и блинами и отметили гостеприимность и открытость псковичей.

- Обмен способствует формированию доверия и понимая среди молодежи обеих стран, - отмечают в администрации Пскова. Целью школьного обмена является развитие дружбы между государствами, знакомство с культурой, историей и совершенствование знания языков. Учащиеся из Нойса пробудут в Пскове до 2 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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