Псковичи могут привиться от гриппа по выходным в выездном ФАПе
Жители областного центра могут привиться от гриппа и в выходные дни в выездном фельдшерско-акушерском пункте. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды-Псков» с пресс-конференции, посвящённой вакцинации в регионе, жителям города предложат вакцину «Совигрипп».
Врачи уверяют, что на её составляющие у пациентов не возникает никаких негативных реакций.
Однако есть ряд противопоказаний. Например, прививаться нельзя людям с аллергией на куриный белок, так как он содержится в составе вакцины. Стоит воздержаться от прививки и тем, у кого ранее наблюдалось тяжёлое состояние после введения вакцины (температура до +40 или отёк).
- На прививку с собой нужно принести паспорт и полис. Однако и последний пункт не обязателен, так как в медицинских базах есть сведения о пациентах. Выездной ФАП принимает горожан в районе магазина «Маяк» с 10 до 17 с понедельника по пятницу, с 10 до 15 по субботам, с 10 до 14 по воскресеньям, - рассказала заместитель главного врача ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» по профилактической работе Оксана Торгашева.
ИСТОЧНИК KP.RU