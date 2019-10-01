Псковичи могут привиться от гриппа по выходным в выездном ФАПе

СЕГОДНЯ 12:42 2019-10-01T12:42:04+03:00

Чтобы сделать прививку, нужно прийти с паспортом и полисом в поликлинику или в выездной ФАП. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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Жители областного центра могут привиться от гриппа и в выходные дни в выездном фельдшерско-акушерском пункте. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды-Псков» с пресс-конференции, посвящённой вакцинации в регионе, жителям города предложат вакцину «Совигрипп».

Врачи уверяют, что на её составляющие у пациентов не возникает никаких негативных реакций.

Однако есть ряд противопоказаний. Например, прививаться нельзя людям с аллергией на куриный белок, так как он содержится в составе вакцины. Стоит воздержаться от прививки и тем, у кого ранее наблюдалось тяжёлое состояние после введения вакцины (температура до +40 или отёк).

- На прививку с собой нужно принести паспорт и полис. Однако и последний пункт не обязателен, так как в медицинских базах есть сведения о пациентах. Выездной ФАП принимает горожан в районе магазина «Маяк» с 10 до 17 с понедельника по пятницу, с 10 до 15 по субботам, с 10 до 14 по воскресеньям, - рассказала заместитель главного врача ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» по профилактической работе Оксана Торгашева.

ИСТОЧНИК KP.RU