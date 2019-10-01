Бессмертные хиты исполнит для псковичей Юрий Шатунов на концерте 10 октября

СЕГОДНЯ 16:25 2019-10-01T16:25:55+03:00

Фото: shatunov.com. На концертах Юрия Шатунова невозможно оставаться безучастным и спокойным.

Споем вместе с артистом легендарные песни «Белые розы», «Детство» и «Седая ночь»

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Юрий Шатунов выступит в большом концертном зале Псковской областной филармонии с программой «Не молчи». Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в Театрально-концертной дирекции Псковской области, концерт состоится 10 октября в 19:00.

«Не молчи» - искренняя и романтичная программа, в которую входят новые композиции артиста и бессмертные хиты, известные и современной молодежи, и людям старшего поколения, которым эти песни навевают мысли о беззаботной юности.

Псковичам выдается возможность насладиться все тем же молодым голосом легенды российской эстрады и громко и задорно спеть вместе с Юрием Шатуновым его знаменитые «Белые розы», «Детство», «Седую ночь».

Концерты артиста всегда подкупают искренностью, вызывают светлые лирические переживания и дарят зрителям зажигательное настроение.

«Белые розы, белые розы, беззащитны шипы…». Пропели эту строчку? Значит, вам просто необходимо в ближайшее время оказаться на концерте Юрия Шатунова.

КОНКРЕТНО

Концерт Юрия Шатунова пройдет в большом концертном зале Псковской областной филармонии (Псков, ул. Некрасова, 24) 10 октября в 19:00.

Вход по билетам.

ИСТОЧНИК KP.RU