Бессмертные хиты исполнит для псковичей Юрий Шатунов на концерте 10 октября
Юрий Шатунов выступит в большом концертном зале Псковской областной филармонии с программой «Не молчи». Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в Театрально-концертной дирекции Псковской области, концерт состоится 10 октября в 19:00.
«Не молчи» - искренняя и романтичная программа, в которую входят новые композиции артиста и бессмертные хиты, известные и современной молодежи, и людям старшего поколения, которым эти песни навевают мысли о беззаботной юности.
Псковичам выдается возможность насладиться все тем же молодым голосом легенды российской эстрады и громко и задорно спеть вместе с Юрием Шатуновым его знаменитые «Белые розы», «Детство», «Седую ночь».
Концерты артиста всегда подкупают искренностью, вызывают светлые лирические переживания и дарят зрителям зажигательное настроение.
«Белые розы, белые розы, беззащитны шипы…». Пропели эту строчку? Значит, вам просто необходимо в ближайшее время оказаться на концерте Юрия Шатунова.
КОНКРЕТНО
Концерт Юрия Шатунова пройдет в большом концертном зале Псковской областной филармонии (Псков, ул. Некрасова, 24) 10 октября в 19:00.
Вход по билетам.
ИСТОЧНИК KP.RU