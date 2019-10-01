2019-10-01T17:23:40+03:00
Общество

В Псковской области начали приём заявок на получение премии «Народное признание-2019»

Принять участие в конкурсе могут организации, предприятия, представители власти и жители региона
Егор ТИМОФЕЕВ
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Победителей конкурса традиционно чествуют в торжественной обстановке.Победителей конкурса традиционно чествуют в торжественной обстановке.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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На территории Псковской области начали приём заявок на получение премии «Народное признание-2019». Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском агентстве информации, старт конкурса назначен на 1 октября, а завершить сбор заявок планируют к полудню 5 декабря.

Бланк заявки можно найти ЗДЕСЬ.

Поучаствовать в конкурсе могут горожане, организации и предприятия, а также представители всех ветвей власти региона. Для того, чтобы наградить достойных в каждой из возможных категорий, премия разрослась до 12 номинаций (ПОДРОБНЕЕ ЗДЕСЬ).

Фаворитов жители региона будут определять, как и прежде, самостоятельно. Для того, чтобы получить премию претендентам предстоит преодолеть два тура голосования. Затем компетентную оценку достижениям конкурсантов даст жюри. В его состав войдут общественники, представители администрации и победители прошлых лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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