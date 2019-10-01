Псковские следователи допросили Ульяну Михайлову в качестве подозреваемой

СЕГОДНЯ 17:42 2019-10-01T17:42:10+03:00

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Псковские следователи допросили Ульяну Михайлову, председателя областного совета профсоюзов, депутата Псковского областного собрания. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе следственного управления СК России по Псковской области, Ульяна Михайлова проходит подозреваемой по уголовному делу о растрате денег организации на личные поездки.

Как сообщают в следственном управлении, на допросе подозреваемая не предоставила убедительных данных о том, что поездки в Санкт-Петербург являлись служебными.

Кроме того, следователи установили, что встречи Ульяны Михайловой с известными людьми, чьи фамилии опубликованы в СМИ, проходили в период, который не рассматривается в уголовном деле.

В отношении председателя Псковского облсовпрофа, депутата Псковского областного собрания Ульяны Михайловой возбудили уголовное дело. Её подозревают в растрате денег организации на частные поездки. В доме подозреваемой провели пять обысков, начались допросы.

На время вынужденного отпуска Ульяна Михайлова назначила исполняющим обязанности председателя Псковского облсовпрофа Андрея Хришкевича.

ИСТОЧНИК KP.RU