Улицу 23 июля в Пскове закроют на ремонт почти на месяц

СЕГОДНЯ 10:29 2019-10-02T10:29:10+03:00

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Улицу 23 июля в Пскове закроют в связи с дорожными работами. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации города, улицу перекроют 7 октября в 9:00, ремонтные работы продлятся до 00:00 1 ноября.

Объехать закрытый участок можно будет по улице Советской.

Уже сегодня, 2 октября, с 9 утра перекрыли улицу Максима Горького на пересечении с улицей Конной. Строительные работы продлятся до 24 часов 4 октября. Объехать перекрытый участок дороги можно будет по улицам Народной и Розы Люксембург.

Администрация Пскова приносит извинения за неудобства, просит планировать маршрут и следовать дорожным знакам.

ИСТОЧНИК KP.RU