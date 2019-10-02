Улицу 23 июля в Пскове закроют на ремонт почти на месяц
Улицу 23 июля в Пскове закроют в связи с дорожными работами. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации города, улицу перекроют 7 октября в 9:00, ремонтные работы продлятся до 00:00 1 ноября.
Объехать закрытый участок можно будет по улице Советской.
Уже сегодня, 2 октября, с 9 утра перекрыли улицу Максима Горького на пересечении с улицей Конной. Строительные работы продлятся до 24 часов 4 октября. Объехать перекрытый участок дороги можно будет по улицам Народной и Розы Люксембург.
Администрация Пскова приносит извинения за неудобства, просит планировать маршрут и следовать дорожным знакам.
ИСТОЧНИК KP.RU