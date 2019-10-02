2019-10-02T10:32:11+03:00
Общество

Стал известен список организаций Псковской области, которые в октябре проверит Роструд

Специалисты обратят внимание на соблюдение норм трудового законодательства
Егор ТИМОФЕЕВ
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Под проверку попадут пять организаций, занимающихся строительством и отделкой помещений.Под проверку попадут пять организаций, занимающихся строительством и отделкой помещений.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Стал известен список организаций Псковской области, которые государственная инспекция труда по Псковской области проверит в октябре. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в ведомстве, в перечень вошли девять организаций и один индивидуальный предприниматель.

Соблюдение норм трудового законодательства, а также требований охраны труда проинспектируют на предприятии ООО «Энергия», занимающемся производством электротехнической продукции; проверят и деятельность ООО «Калория Э.М.», занимающейся строганием древесины, а также 5 строительных компаний. Среди них ООО «Строительное управление №7», «Псковдорспецстрой», «АСТ-Партнер», «Профтехстрой» и «Евротехнологии».

Кроме того специалисты Роструда проверят муниципальное предприятие «Струго-Красненские тепловые сети», «Центр соцобслуживания Себежского района» и деятельность частного предпринимателя Ф.Ю. Ксенофонтова, который занимается торговлей легковыми и грузовыми авто.

ИСТОЧНИК KP.RU

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