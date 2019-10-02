Свыше 21 тысячи пассажиров воспользовались авиарейсом «Псков-Москва» за год

СЕГОДНЯ 12:34 2019-10-02T12:34:47+03:00

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Свыше 21 тысячи пассажиров воспользовались авиарейсом «Псков-Москва» за минувший год. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, авиасообщение между городами запустили 2 октября 2018 года благодаря договорённостям главы Псковской области Михаила Ведерникова с руководством компании «Азимут».

Самолёты отечественного производства за прошедший год совершили 264 вылета. При этом каждый борт наполнялся пассажирами в среднем на 83%. В авиакомпании отметили, что сотрудничество с Псковской областью продолжится. Однако самолёты переходят на «зимний» режим.

Как и прежде, рейсы в столицу будут отправляться трижды в неделю. По понедельникам, средам и субботам, а время в пути составит всего лишь 1 час 20 минут.

КСТАТИ

Авиакомпания «Азимут» обеспечивает воздушную перевозку ещё в одном направлении. Из Пскова самолётом можно отправиться к Чёрному морю, в город Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU