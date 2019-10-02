В Пскове начали расчищать и углублять дно реки Великой

СЕГОДНЯ 13:01 2019-10-02T13:01:16+03:00

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В областном центре начался первый этап расчистки и углубления дна реки Великой. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области, работы вблизи улицы Ваганова проводят при помощи специализированной техники.

По мнению специалистов, подобные меры помогут не допустить паводков и затопления города. В течение 2019-2021 годов рабочие, прибывшие из Санкт-Петербурга, расчистят около 3,9 км русла. На реализацию этого замысла комитет региона получил около 36 тысяч рублей из средств федерального бюджета по линии Федерального агентства водных ресурсов.

На первом этапе рабочие поднимут со дна реки около 54 тысяч кубометров грунта. А кроме этого избавят береговую линию и дно Великой от избыточной растительности на территории более 7 гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU