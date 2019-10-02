Иностранные студенты ПсковГУ сварили щи в Торошино

СЕГОДНЯ 15:23 2019-10-02T15:23:13+03:00

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Торошинские школьники провели для иностранных студентов ПсковГУ квест «Праздник национальной кухни», после которого участники устроили большое этническое застолье. В пресс-службе Псковского государственного университета «Комсомольской правде – Псков» рассказали, что иностранные студенты решали загадки, за что им доставался один из ингредиентов русских щей.

Пока ребята варили щи в настоящей русской печи у учительницы английского языка Веры Владимировны, представители национальных общин готовили плов в 15-килограммовом казане.

Фото: pskgu.ru. Готовили щи в русской печи у учительницы английского языка.

Ольга Серова, проректор ПсковГУ по учебной работе и международной деятельности, отметила, что такие мероприятия помогают адаптировать иностранных студентов к жизни в России, а также демонстрируют школьникам, будущим абитуриентам, интернациональные связи опорного вуза региона.

Торошинские школьники договорились с гостями о новых встречах: зимой они зовут иностранных студентов на зимние забавы. А учащиеся ПсковГУ пригласили ребят на «Вечер встречи культур».

ИСТОЧНИК KP.RU