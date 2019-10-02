СЕГОДНЯ 16:14 2019-10-02T16:14:32+03:00

На входе у Святых ворот с экскурсионных групп будут брать плату. Фото: Дарья ХВАТКОВА

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Стало известно, каким категориям туристов не придётся платить за вход в Псковский кремль. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе объединённого Псково-Изборского музея-заповедника, с 1 декабря экскурсоводов, приехавших из других регионов и не являющихся сотрудниками местного учреждения, будут пропускать в кремль за дополнительную плату (ПОДРОБНЕЕ О РАСЦЕНКАХ).

Изменение не затронет индивидуальных туристов и посетителей, а также группы паломников. Как отметили в музее, для прохода таких групп разработают особое положение с регламентом.

Организованные экскурсионные группы с декабря будут впускать на территорию памятника лишь через башню Святых ворот, а выпускать — через центральные кремлёвские ворота. Подтвердить право на проведение экскурсии можно будет при помощи кассового чека и разовой нагрудной наклейки.

КСТАТИ

Объединённый музей оставляет за собой право принудительно прекратить неофициальные экскурсии.

ИСТОЧНИК KP.RU