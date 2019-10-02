На улице Заслонова в Великих Луках построят детский сад за 107 миллионов

СЕГОДНЯ 16:46 2019-10-02T16:48:11+03:00

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На улице Заслонова в городе Великие Луки Псковской области построят новый детский сад за 107 миллионов рублей. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, в муниципалитете определили подрядную организацию, которая займётся строительством дошкольного учреждения на 140 мест.

Организация «Энергогазстроймонтаж» начнёт возведение здания под детский сад с середины октября 2019 года. Внутри оборудуют 8 групп для малышей, а на прилежащей территории обустроят 4 площадки для воспитанников яслей и ещё 4 — для детей старше трёх лет.

Учреждение появится в рамках осуществления программы по развитию образования в муниципалитете, а также реализации национального проекта «Демография» и программы. Под флагом этой инициативы в регионе появятся около 1200 мест в детских садах (ПОДРОБНЕЕ).

ИСТОЧНИК KP.RU