СЕГОДНЯ 17:28 2019-10-02T17:28:16+03:00

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На улицах Пскова зажглось «умное освещение». Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации города Пскова, модернизацию уличного освещения в начале осени в областном центре провела компания «Ростелеком».

Специалисты энергосервиса осмотрели нынешнее состояние городской системы и спроектировали её «цифрового двойника». По итогам работы во Пскове запустили свыше 10,5 тысяч светильников, которыми управляют 204 новеньких шкафа. Это поможет снизить потребление энергии более чем на 60%.

Преимущество новой системы ещё и в том, что она управляет светодиодами в приборах и позволяет настраивать интенсивность света в зависимости от времени года и погоды на улице. Кроме того, на опорах освещения предусмотрели возможность установки датчиков мониторинга экологии, детекторов качества дороги и камер видеонаблюдения.

Новая система освещения подстраивается под время года и погоду на улице.

КСТАТИ

«Умные» светильники мгновенно заряжаются, легко справляются с перепадами напряжения и температур. По словам разработчиков, они безвредны для экологии, комфортны для зрения и имеют защиту от вандалов.

ИСТОЧНИК KP.RU