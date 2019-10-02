На улицах Пскова зажглось «умное освещение»
На улицах Пскова зажглось «умное освещение». Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации города Пскова, модернизацию уличного освещения в начале осени в областном центре провела компания «Ростелеком».
Специалисты энергосервиса осмотрели нынешнее состояние городской системы и спроектировали её «цифрового двойника». По итогам работы во Пскове запустили свыше 10,5 тысяч светильников, которыми управляют 204 новеньких шкафа. Это поможет снизить потребление энергии более чем на 60%.
Преимущество новой системы ещё и в том, что она управляет светодиодами в приборах и позволяет настраивать интенсивность света в зависимости от времени года и погоды на улице. Кроме того, на опорах освещения предусмотрели возможность установки датчиков мониторинга экологии, детекторов качества дороги и камер видеонаблюдения.
Новая система освещения подстраивается под время года и погоду на улице.
КСТАТИ
«Умные» светильники мгновенно заряжаются, легко справляются с перепадами напряжения и температур. По словам разработчиков, они безвредны для экологии, комфортны для зрения и имеют защиту от вандалов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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