Уникальные фотографии и архивные киноматериалы покажут посетителям выставки к юбилею игументства архимандрита Алипия в Печорах

СЕГОДНЯ 18:05 2019-10-02T18:05:53+03:00

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Уникальные фотографии и редкие архивные киноматериалы покажут посетителям выставки, посвящённой 60-летнему юбилею игуменства архимандрита Алипия в Псково-Печерском монастыре. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» организаторы мероприятия, выставка откроется на территории обители 5 октября в полдень.

Гости смогут осмотреть экспозицию в здании монастырского музея, находящегося по левую руку от Святых врат. Там печерянам и гостям города расскажут о жизни архимандрита, покажут документальный фильм о его игуменстве и познакомят с собранием полотен русских и зарубежных живописцев, оказавшихся в собрании выдающегося деятеля православной церкви. Среди экспонатов выставки, например, значатся картины Рубенса, Семирадского и Шишкина.

Посетить экспозицию можно с 10 часов утра до 17 часов вечера ежедневно. Работа выставки завершится 20 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU