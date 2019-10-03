2019-10-03T10:02:44+03:00
Общество

Протестировать четырехдневную рабочую неделю собираются в Псковской области

Российское правительство обсуждает возможность сокращения рабочей недели
Алиса Солнцева
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Рабочая неделя сократится, но зарплаты останутся.Рабочая неделя сократится, но зарплаты останутся.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Сокращение рабочей недели до четырех дней планируют протестировать в 30 российских регионах, в том числе в Псковской области.

Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» коллеги из Псковского агентства информации, федеральные власти хотят на практике выявить преимущества и недостатки данной идеи, а для этого в экспериментальном режиме ввести четырехдневную рабочую неделю в 30 субъектах Российской Федерации .

В ближайшее время на предприятиях малого и среднего бизнеса, вошедших в состав нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», планируют протестировать новый рабочий график. Изменения могут коснуться, например, Псковскую, Ростовскую, Челябинскую и Тульскую области.

В июне этого года Дмитрий Медведев заявил, что в России падает производительность труда из-за переутомления рабочих. Госдума поддержала возможность разработки законопроекта о четырехдневной рабочей неделе. Итоги эксперимента, намеченного в 30 регионах России, рассмотрят уже в рамках рабочей группы при комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в правительстве Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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