2019-10-03T10:24:00+03:00
Общество

6 миллионов рублей задолжала страховая компания псковской больнице

После работы приставов компания выплатила долг
Алиса Солнцева
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Арест счетов, исполнительский сбор, предупреждение об уголовной ответственности убедили компанию выплатить долг.Арест счетов, исполнительский сбор, предупреждение об уголовной ответственности убедили компанию выплатить долг.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Более 6 миллионов рублей выплатила псковская страховая компания после работы приставов. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления ФССП России по Псковской области, страховая компания «М» задолжала одной из узловых больниц Псковской области более 6 миллионов рублей по договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медстрахованию.

Служба судебный приставов завела на организацию исполнительное производство, однако руководство проигнорировало требование приставов.

Следующей мерой был запрет на совершение регистрационных действий с автотранспортом, арест счетов и назначение исполнительского сбора более чем в 400 тысяч рублей. За неисполнение решения суда псковские приставы вынесли страховой компании предупреждение об уголовной ответственности.

После проведенной работы ведомства должник полностью выплатил и долг медицинскому учреждению, и исполнительский сбор. В федеральной службе судебных приставов сообщили, что исполнительное производство закрыто.

ИСТОЧНИК KP.RU

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