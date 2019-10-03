2019-10-03T11:01:32+03:00
Спорт

В честь Всероссийского дня ходьбы в Пскове пройдут соревнования

Жителей областного центра приглашают поучаствовать в мероприятии
Егор ТИМОФЕЕВ
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Спортсменам предстоит пройти дистанцию в 2 км на скорость.Спортсменам предстоит пройти дистанцию в 2 км на скорость.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В честь Всероссийского дня ходьбы в областном центре пройдут соревнования. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» организаторы, поучаствовать в бесплатном мероприятии могут псковичи всех возрастов.

Состязания пройдут 5 октября при поддержке Олимпийского комитета России. Сбор и регистрацию участников проведут на площадке у Троицкого моста в Финском парке. Туда спортсменам нужно прибыть к 10.00. В 10.40 на берегу Псковы начнётся общая разминка, а в 11.00 участники выйдут на старт.

Псковичам предстоит преодолеть дистанцию в 2 тысячи метров.

- Мамы, папы, дети, внуки, бабушки, дедушки - все своим примером покажем как же легко и приятно вести здоровый образ жизни! - призывают организаторы.

Завершатся соревнования торжественной церемонией награждения победителей и призёров. Она состоится в полдень.

ИСТОЧНИК KP.RU

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