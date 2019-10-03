В честь Всероссийского дня ходьбы в Пскове пройдут соревнования
В честь Всероссийского дня ходьбы в областном центре пройдут соревнования. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» организаторы, поучаствовать в бесплатном мероприятии могут псковичи всех возрастов.
Состязания пройдут 5 октября при поддержке Олимпийского комитета России. Сбор и регистрацию участников проведут на площадке у Троицкого моста в Финском парке. Туда спортсменам нужно прибыть к 10.00. В 10.40 на берегу Псковы начнётся общая разминка, а в 11.00 участники выйдут на старт.
Псковичам предстоит преодолеть дистанцию в 2 тысячи метров.
- Мамы, папы, дети, внуки, бабушки, дедушки - все своим примером покажем как же легко и приятно вести здоровый образ жизни! - призывают организаторы.
Завершатся соревнования торжественной церемонией награждения победителей и призёров. Она состоится в полдень.
ИСТОЧНИК KP.RU