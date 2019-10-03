2019-10-03T12:35:22+03:00
Происшествия

16-летнюю девушку сбили на Рижском проспекте в Пскове

У пешехода серьезные травмы черепа
Алиса Солнцева
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На нерегулируемых пешеходных переходах за последний месяц зарегистрировано несколько ДТП.На нерегулируемых пешеходных переходах за последний месяц зарегистрировано несколько ДТП.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На Рижском проспекте в Пскове иномарка сбила 16-летнюю девушку, у пострадавшей диагностировали тяжелые травмы. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, ДТП случилось 2 октября около 19:00 часов. «Шевроле» сбил девушку на нерегулируемом пешеходном переходе у дома № 41а на Рижском проспекте.

Пострадавшую увезли в больницу в тяжелом состоянии. Предварительно у нее диагностировали открытую черепно-мозговую травму и перелом основания черепа.

За рулем автомобиля находился 39-летний мужчина. Установлено, что он был трезв. По факту ДТП возбудили уголовное дело.

КСТАТИ

Псковичи активно обсуждают ликвидацию нерегулируемых пешеходных переходов в городе, проводят специальные акции. Недавно комиссия по безопасности дорожного движения решила убрать два нерегулируемых перехода на Рижском проспекте, в том числе у дома № 41а.

Такие меры повысят безопасность на дорогах, считают в ГИБДД. За последний месяц в Псковской области зарегистрировано несколько ДТП на нерегулируемых пешеходных переходах, в том числе смертельное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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