16-летнюю девушку сбили на Рижском проспекте в Пскове
На Рижском проспекте в Пскове иномарка сбила 16-летнюю девушку, у пострадавшей диагностировали тяжелые травмы. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, ДТП случилось 2 октября около 19:00 часов. «Шевроле» сбил девушку на нерегулируемом пешеходном переходе у дома № 41а на Рижском проспекте.
Пострадавшую увезли в больницу в тяжелом состоянии. Предварительно у нее диагностировали открытую черепно-мозговую травму и перелом основания черепа.
За рулем автомобиля находился 39-летний мужчина. Установлено, что он был трезв. По факту ДТП возбудили уголовное дело.
КСТАТИ
Псковичи активно обсуждают ликвидацию нерегулируемых пешеходных переходов в городе, проводят специальные акции. Недавно комиссия по безопасности дорожного движения решила убрать два нерегулируемых перехода на Рижском проспекте, в том числе у дома № 41а.
Такие меры повысят безопасность на дорогах, считают в ГИБДД. За последний месяц в Псковской области зарегистрировано несколько ДТП на нерегулируемых пешеходных переходах, в том числе смертельное.
ИСТОЧНИК KP.RU