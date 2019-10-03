В Пскове случайный прохожий обнаружил человеческие останки
На улице Пскова случайный прохожий обнаружил человеческие останки. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в следственном управлении следственного комитета России по Псковской области, днём 2 октября в полицию позвонил взволнованный житель областного центра.
Мужчина рассказал правоохранителям, что в районе Морозовской ветки он увидел бездомных собак. Животные, по словам псковича, «баловались с человеческими костями».
Опергруппа, в составе которой также находился следователь СУ СК России по Псковской области, выехала на место происшествия. Правоохранительные органы действительно обнаружили человеческие кости на указанной территории. А после того, как полицейские обследовали близлежащую местность, им удалось найти и одежду. В ведомстве добавили, что вещи оказались очень похожими на те, что были на без вести пропавшем 16 августа 20-летнем молодом человеке.
Родных псковича оповестили о ужасающей находке. В ближайшее время им предстоит опознать вещи, найденные на месте трагедии.
ИСТОЧНИК KP.RU