В Пскове случайный прохожий обнаружил человеческие останки

СЕГОДНЯ 12:36 2019-10-03T12:36:14+03:00

Пскович рассказал полиции о том, что бездомные собаки «балуются с человеческими костями». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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На улице Пскова случайный прохожий обнаружил человеческие останки. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в следственном управлении следственного комитета России по Псковской области, днём 2 октября в полицию позвонил взволнованный житель областного центра.

Мужчина рассказал правоохранителям, что в районе Морозовской ветки он увидел бездомных собак. Животные, по словам псковича, «баловались с человеческими костями».

Опергруппа, в составе которой также находился следователь СУ СК России по Псковской области, выехала на место происшествия. Правоохранительные органы действительно обнаружили человеческие кости на указанной территории. А после того, как полицейские обследовали близлежащую местность, им удалось найти и одежду. В ведомстве добавили, что вещи оказались очень похожими на те, что были на без вести пропавшем 16 августа 20-летнем молодом человеке.

Родных псковича оповестили о ужасающей находке. В ближайшее время им предстоит опознать вещи, найденные на месте трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU