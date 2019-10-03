Ушел из жизни псковский политик Виктор Дуля

СЕГОДНЯ 15:59 2019-10-03T15:59:21+03:00

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Ушел из жизни Виктор Дуля, один из руководителей Псковского областного комитета КПРФ, экс-депутат Псковского областного Собрания депутатов. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Виктор Федорович Дуля родился 8 ноября 1947 года в Оренбургской области, окончил Высшее танковое командное училище. Служил в Группе Советских войск в Германии, в Дальневосточном и Северо-Западном военном округе.

В 1993 году Виктор Дуля возглавил псковский полигон,позже был инженером в редакции газета «Псковская правда», помощником депутата государственной думы, советником губернатора по взаимодействию со СМИ и художником-оформителем в кинотеатре «Смена».

С 2010 года Виктор Дуля стал депутатом Псковской городской думы, с 2014 года стал членом Псковского областного Собрания депутатов. В парламенте на постоянной профессиональной основе депутат представлял коммунистическую партию. Однако в декабре 2018 года оставил должность депутата досрочно по состоянию здоровья.

- Его добрые дела навсегда останутся в благодарной памяти земляков, всех, кто его знал и ценил, - подчеркнули в Псковском областном Собрании и выразили глубокие и искренние соболезнования.

ИСТОЧНИК KP.RU