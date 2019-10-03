2019-10-03T15:59:21+03:00
Политика

Ушел из жизни псковский политик Виктор Дуля

Виктор Дуля - экс-депутат Псковского областного Собрания, руководитель областного комитета КПРФ
Алиса Солнцева
Поделиться:
Фото: sobranie.pskov.ru. Виктора Дулю многие знают как неравнодушного и ответственного человека.Фото: sobranie.pskov.ru. Виктора Дулю многие знают как неравнодушного и ответственного человека.
Изменить размер текста:

Ушел из жизни Виктор Дуля, один из руководителей Псковского областного комитета КПРФ, экс-депутат Псковского областного Собрания депутатов. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Виктор Федорович Дуля родился 8 ноября 1947 года в Оренбургской области, окончил Высшее танковое командное училище. Служил в Группе Советских войск в Германии, в Дальневосточном и Северо-Западном военном округе.

В 1993 году Виктор Дуля возглавил псковский полигон,позже был инженером в редакции газета «Псковская правда», помощником депутата государственной думы, советником губернатора по взаимодействию со СМИ и художником-оформителем в кинотеатре «Смена».

С 2010 года Виктор Дуля стал депутатом Псковской городской думы, с 2014 года стал членом Псковского областного Собрания депутатов. В парламенте на постоянной профессиональной основе депутат представлял коммунистическую партию. Однако в декабре 2018 года оставил должность депутата досрочно по состоянию здоровья.

- Его добрые дела навсегда останутся в благодарной памяти земляков, всех, кто его знал и ценил, - подчеркнули в Псковском областном Собрании и выразили глубокие и искренние соболезнования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В компании «Псковавиа» сменился руководитель
В Пскове случайный прохожий обнаружил человеческие останки
16-летнюю девушку сбили на Рижском проспекте в Пскове
Псковским народным дружинам нужны молодые люди
Псковичи прислушиваются к замечаниям дружинников
В Пковской области народные дружинники выявили 577 правонарушений с начала года
В честь Всероссийского дня ходьбы в Пскове пройдут соревнования
В 2020 году в Псковской области перестроят программу газификации
6 миллионов рублей задолжала страховая компания псковской больнице
Протестировать четырехдневную рабочую неделю собираются в Псковской области
Уникальные фотографии и архивные киноматериалы покажут посетителям выставки к юбилею игументства архимандрита Алипия в Печорах
На улицах Пскова зажглось «умное освещение»
На улице Заслонова в Великих Луках построят детский сад за 107 миллионов
Стало известно, каким категориям туристов не придётся платить за вход в Псковский кремль
В Великих Луках подростки пытались угнать автомобиль
Вход в Псковский кремль станет платным с 1 декабря
Иностранные студенты ПсковГУ сварили щи в Торошино