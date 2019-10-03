Новогодний подарок: в конце декабря в Пскове откроют новый детсад «Ягодка»

СЕГОДНЯ 17:29 2019-10-03T17:29:02+03:00

В детский сад можно будет попасть по электронной очереди

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В конце декабря в областном центре откроют новый детсад «Ягодка» на 270 малышей. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации города Пскова, уже сейчас учреждение дошкольного образования на улице Михаила Егорова почти полностью готово к сдаче.

Это обстоятельство отметил глава городской администрации Александр Братчиков во время контрольного осмотра учреждений 3 октября. На территории нового детского сада возвели здание, затем завершили его внутреннюю отделку и благоустроили территорию. Теперь «Ягодка» может похвастаться игровыми комплексами для воспитанников разного возраста, собственной площадкой для мини-футбола и крытыми «парковками» для колясок.

Подрядной организации ещё предстоит установить новую мебель. На это у рабочих есть ещё две недели. По истечении этого времени детсад сможет принять и малышей с ограниченными возможностями здоровья. В управлении образования считают, что такой подход способствует социализации особенных детей.

В новом детском саду обустроят 12 групп, 4 из которых будут ясельными.

КСТАТИ

Похожий детский сад на 270 мест возводят и в районе Запсковья, на улице Звёздной. Строители заверили, что все работы здесь завершат в установленный срок, к 1 декабря. А назовут новый детсад «Академией детства».

ИСТОЧНИК KP.RU