5,5 лет тюрьмы получил заключенный за саботаж в островской колонии

СЕГОДНЯ 09:58 2019-10-04T09:58:41+03:00

Фото: pskov.sledcom.ru. На обнаружение запрещенного предмета заключенный отреагировал ударом по лицу.

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В Островском районе заключенного исправительной колонии осудили за дезорганизацию деятельности учреждения. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в следственном управлении следственного комитета России по Псковской области, осужденному назначили пять с половиной лет лишения свободы за преступление по части 3 статьи 321 Уголовного кодекса (дезорганизация деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья).

Мужчина отбывал наказание во второй исправительной колонии в поселке Крюки Островского района.

Следствие установило, что 24 января 2019 года преступник находился в штрафном изоляторе за нарушение правил отбывания наказания и денормализацию работы учреждения. Когда сотрудник колонии нашел у нарушителя запрещенный предмет, мужчина ударил его кулаком по лицу, нанес рваную рану губы.

Саботажник был ранее судим за грабежи и причинение тяжкого вреда здоровью.

Островский суд приговорил осужденного к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU