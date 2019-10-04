2019-10-04T11:58:23+03:00
Общество

Прокуратура Пустошкинского района выявила случаи кумовства в администрациях двух волостей

Ведомство потребовало устранить нарушения незамедлительно
Егор ТИМОФЕЕВ
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Во время проверки прокуратура обнаружила нарушения закона «О противодействии коррупции».Во время проверки прокуратура обнаружила нарушения закона «О противодействии коррупции».Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Прокуратура Пустошкинского района Псковской области выявила случаи кумовства в администрациях двух волостей. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Пустошкинского района, расхождения с нормами закона обнаружились во время плановой проверки.

Оказалось, что руководитель Аллольской волости назначил своего сына водителем администрации сельского поселения. При этом он, как и глава Щукинской волости, принявший на работу свою жену, нарушил закон «О противодействии коррупции». Оба руководителя муниципалитетов платили зарплату своим родственникам и в результате преступили ещё и региональный закон «О статусе главы муниципального образования».

В действиях глав муниципальных образований прокуратура усмотрела личную заинтересованность. В связи с этим ведомство потребовало устранить обнаруженные нарушения. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов следят за реагированием на замечания, добавили в прокуратуре. КСТАТИ Ранее в коррупции заподозрили главу одного из муниципалитетов Пыталовского района. Она также приняла на работу своего супруга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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