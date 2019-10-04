2019-10-04T12:28:16+03:00
Происшествия

Суд отсрочил наказание для наркоманки из Пустошкинского района, избившей ножом своего знакомого

Женщина будет растить своего ребёнка до 14 лет
Анна БЫСТРОВА
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Виновницу приговорили к трём годам тюрьмы.Виновницу приговорили к трём годам тюрьмы.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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По решению суда наркоманка из Пустошкинского района, избившая кухонным ножом своего знакомого, получила отсрочку от тюрьмы. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в районной прокуратуре, инцидент, давший толчок развитию уголовного дела, произошёл 7 декабря 2019 года.

Жительница Псковской области оказалась в гостях у своего знакомого в состоянии наркотического опьянения. Это обстоятельство, настаивают следователи, и повлияло на совершение преступления. Под действием наркотиков 31-летняя женщина схватила кухонный нож и ударила знакомого в живот. Благодаря тому, что пострадавший попытался увернуться, второй удар пришёлся в спину.

Согласно медицинскому заключению, здоровью мужчины причинён тяжкий вред.

И хотя жительница Псковской области не признала себя виновной в преступлении, суд назначил ей три года колонии общего режима. В прокуратуре также отметили, что подсудимой предоставили отсрочку наказания. Она не отправится в тюрьму до тех пор, пока её ребёнку не исполнится 14 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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