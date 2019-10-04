Суд отсрочил наказание для наркоманки из Пустошкинского района, избившей ножом своего знакомого
По решению суда наркоманка из Пустошкинского района, избившая кухонным ножом своего знакомого, получила отсрочку от тюрьмы. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в районной прокуратуре, инцидент, давший толчок развитию уголовного дела, произошёл 7 декабря 2019 года.
Жительница Псковской области оказалась в гостях у своего знакомого в состоянии наркотического опьянения. Это обстоятельство, настаивают следователи, и повлияло на совершение преступления. Под действием наркотиков 31-летняя женщина схватила кухонный нож и ударила знакомого в живот. Благодаря тому, что пострадавший попытался увернуться, второй удар пришёлся в спину.
Согласно медицинскому заключению, здоровью мужчины причинён тяжкий вред.
И хотя жительница Псковской области не признала себя виновной в преступлении, суд назначил ей три года колонии общего режима. В прокуратуре также отметили, что подсудимой предоставили отсрочку наказания. Она не отправится в тюрьму до тех пор, пока её ребёнку не исполнится 14 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU