2019-10-04T14:12:51+03:00
Общество

Псковские приставы выдворили из страны 15 иностранцев

Домой отправили нелегалы из Вьетнама, Бангладеша, Марокко и Ирана
Анна БЫСТРОВА
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Иностранцев, находящихся в приграничной зоне без паспортов и виз, отправили на родину.Иностранцев, находящихся в приграничной зоне без паспортов и виз, отправили на родину.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Псковские приставы выдворили из страны 15 иностранных граждан. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УФССП России по Псковской области, благодаря сотрудникам ведомства на родину отправили 11 вьетнамцев, 2 граждан Бангладеша, а также гражданина Марокко и Ирака.

Как отмечают судебные приставы, все иностранцы оказались виновными в административных правонарушениях. Один из наиболее частых проступков — нахождение в приграничной зоне без разрешения на это. Кроме того, у некоторых зарубежных гостей сотрудники УФССП региона не обнаружили паспортов и действующей визы.

Всё это послужило поводом для того, чтобы выпроводить иностранцев из России и потребовать их оплатить штраф.

После этого судебные приставы группы быстрого реагирования спецотдела оперативного дежурства ведомства конвоировали нелегалов в аэропорты Москвы и северной столицы. Там нарушителей посадили на борт воздушного судна и отправили на родину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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