Прощание с Виктором Дулей пройдет в Пскове 5 октября
Прощание с Виктором Дулей, ушедшим из жизни 3 октября после тяжелой болезни, пройдет в Пскове с 10 до 12 часов 5 октября. Об этом «Комсомольской правде – Псков» в Псковском областном отделении КПРФ.
Виктор Дуля - экс-депутат Псковского областного Собрания, секретарь по идеологической работе Псковского обкома КПРФ.
Виктор Фёдорович награждён более чем десятью государственными наградами и высшей наградой КПРФ «Партийная доблесть».
Коллеги говорят о Викторе Федоровиче как о «смелом коммунисте, неутомимом борце за права трудового народа, целеустремленном, умном и добром человеке».
Виктор Дуля скончался 3 октября на 72-м году жизни.
КОНКРЕТНО
Прощание с Виктором Федоровичем состоится 5 октября с 10 до 12 часов по адресу: г. Псков, улица Гоголя, 6.
ИСТОЧНИК KP.RU