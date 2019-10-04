Прощание с Виктором Дулей пройдет в Пскове 5 октября

СЕГОДНЯ 15:26 2019-10-04T15:26:00+03:00

Фото: kprf.pskov.ru. Виктор Фёдорович пользовался большим уважением и авторитетом у псковичей.

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Прощание с Виктором Дулей, ушедшим из жизни 3 октября после тяжелой болезни, пройдет в Пскове с 10 до 12 часов 5 октября. Об этом «Комсомольской правде – Псков» в Псковском областном отделении КПРФ.

Виктор Дуля - экс-депутат Псковского областного Собрания, секретарь по идеологической работе Псковского обкома КПРФ.

Виктор Фёдорович награждён более чем десятью государственными наградами и высшей наградой КПРФ «Партийная доблесть».

Коллеги говорят о Викторе Федоровиче как о «смелом коммунисте, неутомимом борце за права трудового народа, целеустремленном, умном и добром человеке».

Виктор Дуля скончался 3 октября на 72-м году жизни.

КОНКРЕТНО

Прощание с Виктором Федоровичем состоится 5 октября с 10 до 12 часов по адресу: г. Псков, улица Гоголя, 6.

ИСТОЧНИК KP.RU