До 15 октября принимают заявки на региональный этап конкурса «Лучший социальный проект года – 2019»

СЕГОДНЯ 16:28 2019-10-04T16:50:14+03:00

9 заявок в номинациях «Здравоохранение», «Образование» и «Культура» уже подали псковичи

Изменить размер текста: A A

Уже 9 участников подали заявки на региональный этап V Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года — 2019». Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Центре инноваций социальной сферы Псковской области, прием заявок завершится 15 октября.

На конкурс принимаются проекты в сферах здравоохранения, образования, культуры, цифровой экономики, экологии и занятости населения. Жюри выберет победителей в 10 номинациях по этим направлениям.

Идеи номинантов должны быть социально позитивными, предлагать пути решения или смягчения проблем, улучшать жизнь региона и его жителей. Проект может быть связан с социальным туризмом, здоровым образом жизни, дополнительным образованием, совершенствованием системы здравоохранения и любой другой сферой жизни, которую вы мечтаете преобразовать в Псковской области.

Участниками конкурса могут стать индивидуальные предприниматели, коммерческие организации и некоммерческие организации, зарегистрированные и работающие в Псковской области.

Узнать подробную информацию об условиях участия в конкурсе и номинациях можно ЗДЕСЬ.

Фото: организаторы конкурса. В Псковской области региональный этап пройдет в третий раз.

КОНКРЕТНО

Подать заявку на участие можно ОНЛАЙН.

При заполнении заявки обратите внимание на то, что в завершение ей должен быть присвоен статус "Закончено". Это значит, что анкета заполнена полностью.

За справками обращайтесь к сотруднику Центра инноваций социальной сферы Псковской области по телефону 8-911-362-56-37.

ИСТОЧНИК KP.RU