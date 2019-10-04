До 15 октября принимают заявки на региональный этап конкурса «Лучший социальный проект года – 2019»
Уже 9 участников подали заявки на региональный этап V Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года — 2019». Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Центре инноваций социальной сферы Псковской области, прием заявок завершится 15 октября.
На конкурс принимаются проекты в сферах здравоохранения, образования, культуры, цифровой экономики, экологии и занятости населения. Жюри выберет победителей в 10 номинациях по этим направлениям.
Идеи номинантов должны быть социально позитивными, предлагать пути решения или смягчения проблем, улучшать жизнь региона и его жителей. Проект может быть связан с социальным туризмом, здоровым образом жизни, дополнительным образованием, совершенствованием системы здравоохранения и любой другой сферой жизни, которую вы мечтаете преобразовать в Псковской области.
Участниками конкурса могут стать индивидуальные предприниматели, коммерческие организации и некоммерческие организации, зарегистрированные и работающие в Псковской области.
Узнать подробную информацию об условиях участия в конкурсе и номинациях можно ЗДЕСЬ.
Фото: организаторы конкурса. В Псковской области региональный этап пройдет в третий раз.
КОНКРЕТНО
Подать заявку на участие можно ОНЛАЙН.
При заполнении заявки обратите внимание на то, что в завершение ей должен быть присвоен статус "Закончено". Это значит, что анкета заполнена полностью.
За справками обращайтесь к сотруднику Центра инноваций социальной сферы Псковской области по телефону 8-911-362-56-37.
ИСТОЧНИК KP.RU