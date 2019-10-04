2019-10-04T17:12:03+03:00
Общество

Учитель-дефектолог из Пскова вошла в десятку лучших в стране

Алена Никандрова прошла финальные испытания всероссийского конкурса «Учитель-дефектолог 2019»
Алиса Солнцева
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В Псковской области прекрасные педагоги, согласны?В Псковской области прекрасные педагоги, согласны?Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Алена Никандрова, тифлопедагог Центра специального образования № 1, вошла в десятку лучших по стране педагогов-дефектологов.

Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, педагог достойно прошла финальные испытания 2-го Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог 2019».

- Для меня участие в конкурсе — прекрасная возможность для саморазвития, демонстрации своих идей, обмена опытом. Многие из наработок я смогу применить и в своей практике, — рассказала Алена Никандрова.

На федеральном этапе конкурса участница посещала мастер-классы, круглые столы, увидела экспертов тифлопедагогики, многие из которых стояли у ее истоков, и смогла провести занятие с обучающимися, используя творческий подход к работе с детьми с ограниченными возможностями и инвалидностью.

Дефектолог из Пскова стала одной из лучших среди самых достойных представителей со всей России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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